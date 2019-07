Traģēdija Frankfurtē: joprojām nav zināms, kāpēc vīrietis pagrūda zem vilciena astoņgadīgu puiku

Aculiecinieki ziņoja, ka vīrietis nogrūdis zēnu un viņa māti no septītās platformas. Pirms meties bēgt, vīrietis mēģinājis nogrūst uz sliedēm vēl vienu cilvēku, taču tas viņam nav izdevies. Aizdomās turamo ar garāmgājēju palīdzību izdevās aizturēt pie dzelzceļa stacijas.

40 gadus vecajai sievietei izdevās izvairīties no ātrgaitas vilciena, kas strauji tuvojās, taču viņas dēls guva nāvējošus ievainojumus, atklāja policija.

Uzbrukums tika veikts neilgi pēc tam, kad netālu no Frankfurtes no garāmbraucošas automašīnas tika sašauts vīrietis no Eritrejas, kurš izdzīvoja. Policija atzina, ka noziegums bija rasistiski motivēts - upuris tika izvēlēts nejauši viņa ādas krāsas dēļ.