Lielākā Eiropas drifta seriāla posms "DMEC Betsafe King of Riga" Latvijā jau 3. augustā

Ne velti drifta sacensības tiek sauktas par izrādēm – lielais drifta fanu pulks Latvijā pierāda to, ka drifts ir viena no skatāmākajām ekstrēmā autosporta disciplīnām.

Ja tiek runāts par izrādēm, tad vissvarīgākais ir aktieru sastāvs. Šajā gadījumā tie ir izcilākie drifteri, kas pieteikuši savu dalību sacensībās. 50 dalībnieki no 24 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Ukrainas, Polijas, Vācijas, Francijas, Nīderlandes, Rumānijas, Gruzijas, Jordānijas, Kipras, Vācijas, Spānijas, Īrijas, Anglijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Čehijas, Dānijas, Ungārijas un Slovākijas spēkosies trasē, lai pēc kvalifikācijas iekļūtu TOP 32 izslēgšanas braucienos jeb – tandēmos.

Uz starta redzēsim braucējus, kuri ir sasnieguši augstus rezultātus lielākajās drifta sacensībās pasaulē šobrīd. Viena no galvenajām intrigām būs vairākkārtējā Eiropas drifta čempiona un spēcīgākā pasaules seriāla čempiona James Deane, kuram tieši Biķernieku trase ir viena no iemīļotākajam trasēm, tikšanās ar Georgy Chivchyan, kurš ir vairākkārtējais RDS (Krievijas drifta seriāls) čempions, kā arī 2018. gada FIA Starptautisko drifta sacensību uzvarētājs, Japānā. Tikušies trasē sportisti nav, tāpēc Biķernieku sacensības būs kā mazais pasaules “neoficiālais” fināls, par to, kurš tad ir labākais pasaulē.