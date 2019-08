Aizmirst bērnu uzkarsušā automašīnā - vieglāk, nekā varētu domāt

Pagājušonedēļ pasaules medijus satricināja ģimenes traģēdija. Kāds tēvs ASV aizmirsa automašīnā savus gadu vecos dvīņus un pats devās uz darbu. Savu kļūdu viņš saprata tikai darba dienas beigās, bet bija jau par vēlu - mazuļi uzkarsušajā auto bija miruši. Grūti to aptvert, taču tā nebūt nav tik reta parādība: ASV ik gadu no pārkaršanas automašīnā iet bojā vidēji 38 bērni, vēsta "The New York Times".