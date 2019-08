"Es esmu staigājošs DNS pierādījums." Sievietes cīņa, lai viņas tēvu notiesātu par izvarošanu

"Dokumentos septiņās dažādās vietās teikts, ka tā bija izvarošana," raidorganizācijai stāsta Vikija. "Tajos norādīts viņa vārds un adreses, kā arī tas, ka sociālie dienesti, policija un mediķi to zināja, taču nekas netika darīts."

Vikija 70.gados zīdaiņa vecumā tika nodota adopcijai. 18 gadu vecumā viņa sāka meklēt savu bioloģisko māti un no sociālās darbinieces uzzināja, ka tika ieņemta izvarošanas rezultātā. Sieviete atrada savu bioloģisko māti un, kad Lielbritāniju pāršalca TV personības Džimija Sevila dzimumnoziegumu skandāls , viņa nolēma rīkoties.

Neskatoties uz to, policija, sociālie dienesti un politiķi Vikijai norādījuši, ka viņa "nav upuris", tāpēc lietu ierosināt nevarot. Upura definīcija Lielbritānijā - indivīds, kas nozieguma rezultātā cietis emocionālu vai fizisku kaitējumu.

"Šis varētu būt viens no vēsturiskajiem gadījumiem, kurā ir neapgāžami DNS pierādījumi," saka Vikija. "Es gribu, lai policija viņam pieprasa DNS paraugu. Es gribu dzirdēt policijas un sociālo dienestu atvainošanos par to kļūdām. Gribu, lai viņi no tām mācās. Un es gribu, lai tiktu pārskatīta upura definīcija."