Kā ikdienā varam kļūt “zaļāki”?

Ieteikumi, kā savu ikdienu pārvērst sev un apkārtējai videi labvēlīgāku – no maisiņiem līdz finansēm.

Sākt ar mazām lietām

Viens no ikdienas lielākajiem zaļā dzīvesveida ienaidniekiem ir plastmasas maisiņi, kuri piepilda teju katru iepirkuma grozu. Turklāt prasība no veikaliem katru produktu ievietot atsevišķā maisiņā pirms to nosvēršanas šajā situācijā nepalīdz. Taču ir novērojama pozitīva virzība gan pašu tirdzniecības ķēžu, gan arī pircēju pusē. Neskaitot vairumu veikalu iesaisti nākamā gada iniciatīvā, kas paredz atteikšanos no plastmasa bezmaksas maisiņiem pilnībā, vairāki veikali arī ieviesuši auduma maisiņu preces, ko iespējams iegādāties turpat pie sveramajiem produktiem.

Savukārt pircēju pusē vien atliek šos maisiņus neizmest atkritumos un atcerēties tos paņemt līdzi nākamajās iepirkšanās reizēs. Ieliec pa vienam maisiņam vismaz 3 savās visbiežāk izmantotajās somās vai automašīnā, lai būtu drošs, ka maisiņš būs pa rokai arī spontānajos iepirkšanās maratonos.

Veselīga profesionālā vide

Ja darba pienākumi ir cieši saistīti ar digitālo pasauli, tad noteikti tikpat labi pārzini arī printeri. Nereti cilvēki mēdz izdrukāt katru datorā izveidoto melnrakstu, taču labot to uzsāk turpat datorā, drukas versiju nemaz neizlasot un izmetot turpat atkritumu tvertnē. Pirmkārt, drukātos un vairāk nevajadzīgos papīrus met tiem atsevišķi norīkotā tvertnē vai kastē - tādas nu ir pieejams vairumā biroju, taču ja nestrādā vienā no tiem - uzsāc savu iniciatīvu un ierīko to, iesaistot arī pārējos kolēģus.

Otrkārt, pirms spied “Drukāt” padomā divreiz - vai šo papīru tiešām lasīsi? Vai uz 3 cilvēku tikšanos tiešām ir nepieciešamas 5 kopijas?

Pat vienas papīra lapas ieekonomēšana ik dienu būs nozīmīgs solis ceļā uz mazāk atkritumiem piepildītu pasauli. Izmanto datora nebeidzamās iespējas un izmanto to pilnvērtīgi!

Zaļo apvienot ar lietderīgo

Nav noslēpums, ka automobiļu šī brīža ietekme uz mūsu apkārtējo vidi ir tik neizmērojama, ka tikai visu transportlīdzekļu vienlaicīga aizliegšana sniegtu kaut nelielu tūlītējo efektu vides uzlabošanā. Taču apzinoties, ka mūsdienu pasaulē šāda rīcība nav iespējama, jau gadiem ilgi transporta nozare tiek attīstīta un modernizēta, lai nodarītu iespējami mazāku kaitējumu videi. Un to novērtē arvien vairāk pircēju, kas labprātāk izvēlas iegādāties elektromobiļus vai citus elektronizētus transportlīdzekļus. Bet ne katrs to var atļauties, tā iemesla dēļ izvēloties parastos degvielas automobiļus. Ja arī tādu esi iegādājies sev, Tev nebūt nav no tā jātiek vaļā. Sāc ar tā ierobežošanu, kas nevis radīs neērtības Tavā ikdienā, bet gan galu galā sniegs pozitīvu ietekmi gan veselībai, gan maciņam.

Velosipēdi un elektriskie skrejriteņi ir izcili pārvietošanās līdzekļi, ja strādā pilsētā un vēlies darbā nokļūt pirmais, tā vietā, lai tērētu naudu par degvielu, ko nodedzināji stāvot stundu garā sastrēgumā. Turklāt pa ceļam ieelpotais svaigais gaiss sniegs tik ļoti nepieciešamo enerģiju visai darba dienai.