Neredzamie cilvēki: HIV, AIDS, cilvēki un stereotipi

Saruna ir intensīva un piesātināta - par HIV nēsātāju profila izmaiņām un maldīgiem priekšstatiem šajā jomā; HIV/AIDS šā brīža statistiku Latvijā un ko tas nozīmē seksuāli aktīviem Latvijas iedzīvotājiem. Sarunā atklājas arī personīgo pieredžu stāsti un vienīgie patiesi strādājošie profilakses modeļi, kas ir pieejami arī katram no mums, bet nav populāri, jo vairums uzskata, ka nav HIV apdraudēti, kaut arī statistika atklāj citu ainu.

Par to, kā izvairīties no HIV un kā arī ar to sadzīvot ikdienā un dzīves kvalitāti šodienas HIV pacientam - podkāsta sarunā "Neredzamie cilvēki". Savus pieredzes stāstus, viedokļus un komentārus aicinām paust komentāru sadaļā, lai uz tiem atbildētu nākamajās pārraidēs.