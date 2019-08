FOTO: LPhot LOUISE GEORGE / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Krievija militārās mācībās izspēlē Baltijas jūras noslēgšanu, taču Latvijas armija patlaban darbojas ikdienas režīmā, informēja Latvijas Aizsardzības ministrijā (AM). AM aktīvi seko līdzi Baltijas jūrā notiekošajām Krievijas Jūras spēku mācībām "Okeāna vairogs", kas norisinās no 1.augusta līdz 9.augustam. Paralēlas Krievijas mācības šobrīd norisinās arī Norvēģu jūrā un Ziemeļjūrā.