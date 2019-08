Autobraucējus Latgalē aicina rēķināties ar svētceļnieku grupām

Savukārt Vidzemes virzienā braucošajiem ir jārēķinās, ka uz Vidzemes šosejas A2 posmā no Garkalnes līdz "Sēnītei" ir mainīta satiksmes organizācija - satiksme pilnībā pārslēgta uz brauktuvi Siguldas virzienā. Satiksmes plūsma tiek organizēta pa vienu joslu katrā virzienā.

Remontdarbu laikā uz reģionālajiem autoceļiem visvairāk pagaidu luksoforu patlaban ir posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95). Nepilna stunda ceļā paies arī remontposmos no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām (P108), abpus Pāvilostai (P111) un no Gulbenes līdz Kazupei (P35).