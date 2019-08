Penelope Krusa filma "Pain and Glory" līdzās spāņu aktierim Antonio Banderasam uz sarkanā paklāja valdzināja skaistā kleitā no modes nama "Ralph & Russo". Kleitas apbrīnojamais mirdzums rodas no tērpā iestrādātiem opāliem, rozā kristāliem un persiku krāsas pērlītēm, bet valdzinājumu rada rozā krāsas strausu spalvas.