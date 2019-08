Sešus tūkstošus vērtais uzvarētājas kronis dodas uz Ukrainu

“Esam gandarīti par to, ka mūsu zīmolam “Queens Look By Olga Bril” ir uzticēts gods strādāt pie uzvarētājas kroņa. Tas, protams, ir ekskluzīvs un tikai vienā eksemplārā, un konkursa rīkotāji to uzvarētājai pasniedz kā dāvanu uz mūžu. Šogad kroņa izveidē tika izmantots fianīta akmens, bet uzvarētājas lente izšūta ar 600 Swarovski kristāliem," stāsta konkursa karalienes kroņa dizainere Olga Bril no Krievijas.

Latvijā konkursa dalībnieces, nacionālie direktori, ģimenes locekļi un konkursa fani sāka pulcēties vēl nedēļu pirms starptautiskā skaistumkonkursa sākuma. Pirmā Latvijā ieradās delegācija no Indijas. “Eiropā esam pirmo reizi mūžā. Rīga ir neaprakstāmi skaista un tīra pilsēta. Mums šeit ļoti patīk,” stāsta “Mrs. Elite Beauty Queen India 2019” Basobi Daimary, kura kopā ar vīru pēc konkursa devās uz Šveici, bet pēc tam atpakaļ uz savu dzimto Deli.

Neskatoties uz ilgo lidojumu, pārstāve no Austrālijas bija gana optimistiski noskaņota. “Lai ierastos Latvijas galvaspilsētā Rīgā, man kopumā lidmašīnās nācās pavadīt trīsdesmit sešas stundas. Neslēpšu, ka jūtos nogurusi, tomēr tas bija to vērts. Esmu piedalījusies vismaz desmit skaistumkonkursos Austrālijā, bet starptautiskā līmenī šis man būs pirmais konkurss. Pirmais iespaids? Ļoti profesionāla organizācija,” piebilst “Ms. Elite Beauty Queen Australia 2019”.

Cilvēku skaita ziņā lielākās delegācijas ieradās no Izraēlas, Nīderlandes, Beļģijas un Krievijas. “Šogad uzņēmām vairāk nekā 200 viesus no dažādām pasaules valstīm. Diemžēl vairākām konkursantēm no Āfrikas valstīm tā arī neizdevās iegūt vīzu, bet vēl divas dalībnieces vienkārši izsēdināja no lidmašīnām. Ļoti žēl konkursantes no Nepālas, kurai bija gan apmaksāta viesnīca, gan samaksāts par lidojumu prom un atpakaļ, tomēr vietējās varas iestādes pēdējā brīdī arī viņu neizlaida no valsts,” informē zīmola “Elite Beauty Queen” direktore Dina Ikauniece.

Šogad neiztika arī bez kurioziem, proti, Latvijā ieradās konkursante no Šveices “Mrs. Elite Beauty Queen Switzerland 2019", taču līdz konkursa oficiālajai viesnīcai “Radisson Blu Daugava” tā arī nenokļuva. Neoficiāla informācija liecina, ka bailes un ilgstošais stress darījis savu, tāpēc viņa izlēmusi nepiedalīties, bet gan baudīt Rīgu.

Konkursa rīkotājiem nācās nodrošināt ne tikai perfekti un rūpīgi izplānotu piecu dienu programmu, bet arī strādāt kā psihologiem. “Situācijas bija ļoti dažādas, un arī dalībnieces ir ļoti dažādas. Konkursante no Amerikas katru dienu visus baidīja ar to, ka tūlīt izstāsies no konkursa. Arī konkursa fināla dienā savus čemodānus viņa kravāja reizes trīs, taču beigu beigās viss beidzās labi. Tikmēr īsi pirms fināla emocionāli salūza pārstāve no Eirāzijas. Viņa atteicās piedalīties ģenerālmēģinājumā, visu laiku raudāja, taču līdz finālam izdevās viņu nomierināt.