Kā dzīvot pēc abu krūšu mastektomijas? "Velku kleitas ar plikām mugurām.."

diemžēl krūts ir jānoņem, un es prasīju – ko tu darīsi ar otru? Viņš teica, ka būtu prātīgi noņemt, lai vēzis neatgriežas un nav par to jādomā.

Mēs abi vienojāmies, ka šis ir labākais risinājums. Tāpēc es biju par to, neapzinoties, kā tas ir, ko tas nozīmē, kādas būs sajūtas, kā es ar to dzīvošu. Īstenībā tajā brīdī man tas vispār nebija svarīgi, jo man bija svarīgi tikt vaļā no tā, kas var izraisīt briesmīgākas sekas,” stāsta uzņēmēja.