VIDEO Kaspars Simanovičs: Es nogrimu dzīves haosa okeānā. Likās, ka nomiršu...

"Uz kā turas pasaule? Mēs zinām, mēs nojaušam atbildi. Kā to zinu es? Apmēram pirms gada šajā pašā laikā es piedzīvoju vienu no lielākajiem līdzšinējās dzīves zaudējumiem. Vēl jo sāpīgāk to padarīja apstāklis, ka objektīvi raugoties tas bija daļēji iedomāts, iluzors zaudējums. Taču man tas tajā brīdī bija īsts un nav pat svarīgs notikušā saturs.