No 18. maija Modes muzejā būs apskatāma īpaši gaidīta izstāde “Vivienne Westwood: Personiska tērpu un aksesuāru kolekcija”*, kas tapusi sadarbībā ar privātu kolekcionāru Lī Praisu (Lee Price) no Lielbritānijas. Izcilās britu dizaineres radītos tērpus un aksesuārus Latvijā uzņems pirmo reizi - tāpēc izstāde vilina it īpaši, turklāt būtisks izstādes vadmotīvs ir pašas Vestvudas teiktie vārdi: "Dzīve ir daudz labāka, ja tu valkā iespaidīgas drēbes!" Tava dzīve top interesantāka, un tu satiec košākas personības. Un iespaidīgs nav domāts – dārgs, bet vizuāli woow - tādas, kādas radīja panku karaliene Vestvuda.