Eksperte: Pieci galamērķi vasaras nogales ceļojumam Latvijā

Liepāja kļuvusi par klasisku vietējo tūristu galamērķi. To apzinās arī pilsētas attīstītāji, arvien vairāk pilnveidojot vidi un infrastruktūru, padarot to pievilcīgāku viesiem. Lai ceļojumu padarītu eksotiskāku, no Rīgas uz Liepāju iesaku doties ar lidmašīnu, piešķirot braucienam īpašu nozīmi. Lielisks veids, lai uz brīdi iegūtu ārzemju ceļojuma sajūtu. Liepāja ir pilsēta ar senu vēsturi un vairākiem ievērojamiem arhitektūras pieminekļiem, piemēram, Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcu, no kuras skatu torņa paveras fantastisks skats uz pilsētas promenādi. Esot Liepājā, noteikti jāapmeklē pludmales kafejnīcas - atrodoties tur, nepamet sajūta, ka esi kādā pasaulslavenā kūrortpilsētā. Nakšņošanai veiksmīga izvēle ir viesnīca “Līva”, tāpat iespējams noīrēt nelielu mājiņu jūras tuvumā. Ja mājupceļš tiek mērots ar auto, nedrīkst pabraukt garām Kuldīgai, kur var doties pastaigā pa vecpilsētas ieliņām un pārbrist Ventas rumbu, sajūtot īpašo Kuldīgas šarmu.