Šomēnes par "Turkmenistānas Lasvegasu" dēvētajā piejūras kūrortā Avazā tika aizvadīts pirmais Kaspijas Ekonomiskais forums. Turkmenistānas diktators Gurbanguli Berdimuhamedovs tajā uzņēma augsta ranga amatpersonas no Irānas, Krievijas, Azerbaidžānas un Kazahstānas.

Līdzīgi kā Ziemeļkoreja, Turkmenistāna ir lielā mērā no apkārtējās pasaules izolējusies valsts, ko komandē egomānisks diktators, bet stingrās mediju cenzūras dēļ par tās 5,85 miljonu iedzīvotāju dzīvi zināms ļoti maz.

Turkmenistāna gadu desmitiem ilgi pārtikusi no valsts lielajiem dabasgāzes krājumiem. Taču pēdējos gados dabasgāzes cena ievērojami kritusies, līdz ar to arī Turkmenistānas režīmam nāksies pievilkt grožus. Britu domnīcas "The Foreign Policy Centre" aplēses liecina, ka "Centrālāzijas Ziemeļkoreja" ir uz sabrukuma robežas.