Pārvērtības “Skaistais spēks”: lopiņu kopēja iejūtas pirmās lēdijas tēlā

Par dalībnieces sejas ādu un meikapu stāsta "L'Oreal Paris" grima māksliniece Agnese Matule: "Kā noskaidrojām, šai dāmai ir kombinēta āda. Ieteicu lietot L’OREAL Laser sērijas dienas, nakts un acu krēmu. Papildus rekomendēju lietot arī Laser serumu, jo viena no problēmām bija palielinātas poras. Šis serums palīdzēs porām kļūt mazākām, kā arī izgaismos sejas ādu, jo sastāvā ir gaismu atstarojošas daļiņas. No dekoratīvās kosmētikas ieteiktu ikdienā lietot poras samazinošo bāzi, lai, uzklājot tonālo krēmu, neizceltu poras. Klāju True match tonālo krēmu 5W, kas izlīdzināja sejas ādas toni un nomaskēja nepilnības. Vēl viena no problēmām bija noslīdējuši plakstiņi. Lai padarītu acis atvērtākas, ieteiktu ikdienā lietot Million lashes Feline skropstu tušu, jo ar izliekto birstīti varēs atliekt un pacelt skropstas."

"Milzum milzīgs paldies jums par dāvāto iespēju izrauties no ikdienas darbiem, ikdienas skriešanas un uz brīdi izbaudīt sievišķīgu atpūtu. Saku lielu paldies make up māksliniecēm, kas man iemācīja ļoti vērtīgas lietas, kuras noderēs, lai gan ikdienā, gan svētkos vienmēr izskatītos labi. Paldies saku frizierītei, kas pieskaņoja man tik sen kāroto matu griezumu un krāsu. Ieguvu daudz informācijas, padomus un iespaidus, kā arī no sirds izsmējos ar jauniegūtajām draudzenēm. Es ieguvu arī pārliecību par sevi. Ikdienas smagais darbs un lielā atbildība, kas gulstas uz maniem pleciem, atņem to sievišķīgo sajūtu.