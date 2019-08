Putnu briesmonis un ar nazi bruņotas ausis: izpēti dīvainās Bosa gleznas detaļas

Kreisajā gleznas panelī, ko dažreiz dēvē par “Ādama un Ievas satikšanos”, atainota aina no Ēdenes dārza, kad Dievs pie Ādama aizved Ievu. Tiesa, lai arī ainas saknes iesniedzas Bībelē, tomēr Boss to ir veidojis savā manierē, proti, paradīzē iekļaujot dīvainus nezvērus vai Ādama sejā iedvešot teju saldkaislu skatienu. Rietumu mākslas vēsturē nekas līdzīgs nav sastopams.

Vidējā panelī, kas ir lielākais panelis no trim, šķiet, turpinās pirmajā panelī attēlotā ainava (triptihu, visticamāk, bija domāts “lasīt” no kreisās uz labo pusi). Arī ainavas detaļas visos trīs paneļos zināmā mērā sasaucas viena ar otru, lai gan vidējais panelis ir gleznots citādākā tonī.

Aizverot kreiso un labo paneli, acīm atklājas, visticamāk, pasaules radīšanas aina. Labajā kreisajā stūrī redzama sīka Dieva figūra, bet virs viņa iegravēts citāts no 33. psalma: Ipse dixit, et facta sunt: ipse mandāvit, et creāta sunt; - Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās.