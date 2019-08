Par Aglonas translāciju televīzijā un par Polijas efektiem šajā sakarībā

Tur pie varas jau vairākus gadus (kopš 2015. gada) ir labējo nacionālistu jeb galēji konservatīvo partija „Likums un taisnīgums“, kas katru gadu skarbāk „piegriež“ dažādu aizliegumu kloķus. Tas, kas no malas izskatās absurds un neiespējams mērenajā laikā, ir pavisam reāli un apņēmīgi realizēts šodienas Polijā. Jo neciešamāk režīms apspiež cilvēktiesības, jo mazāk par to tiek runāts publiski. Piemēram, brīdī, kad Polijas valdība sāka savas sabiedriskās televīzijas demontāžu, pārvēršot to par valdošā režīma propagandas mašīnu. Kā tas bija iespējams brīvā valstī? Eiropas Savienības valstī? Gaišā dienas laikā?

Jā, Polijā tā tieši arī notika. Valdošā partija apzināti 2015. gadā pievāca sabiedriskos medijus sev, pārvērta tos par „melu fabrikām“ savās interesēs. Tā uzskata daudzi poļu žurnālisti un neatkarīgie ārzemju novērotāji. No darba masveidā tika atlaisti žurnālisti, kas nestrādāja tā, kā politiķiem vajadzēja. Piemēram Roberts Kovaļskis, kas tika atlaists, jo viņa populārā radioprogramma ”Sterniczki” nepatika politiskajai valsts vadībai. Pēc uzvaras vēlēšanās valdošā partija zibenīgi panāca jauna mediju likuma pieņemšanu. To realizēja jaunais kultūras ministrs Pjotrs Gliņskis. Visi tika atlaisti, un tīrīšana kļuva par notikušu faktu. Darbā palika tikai valdībai lojālie žurnālisti. Kultūras ministrs tobrīd bija 61 gadu vecs sociologs un neslēpa savu plānu iznīcināt liberālos uzskatus sabiedriskajos medijos. To izdarīt nebija grūti – atliek tikai pieņemt jaunu likumu un izmest no studijām uz ielas tos, kas nepatīk. Jaunais poļu kultūras ministrs nav mediju speciālists (sportists un veģetārietis gan), un tāpēc viņš varbūt nezināja, ka tā darīt nedrīkst. Pēc viņa domām, šādu rīcību attaisno “īstens patriotisms”. Viņam likās, ka sabiedriskajiem medijiem pats galvenais darbs ir kultivēt, propagandēt un izplatīt “patiesu poļu patriotismu”. Proti: visiem raidījumiem jābūt savu valsti slavinošiem, jārāda ekrānā un ēterā nacionālie varoņi. Sociologs tātad nebija ticis skaidrībā, kas ir patriotisms, un sajaucis to ar šovinismu. Tā uzskata režīma kritiķi. Galu galā – ir taču vieglāk izmest uz ielas 235 profesionālus žurnālistus un pieņemt viņu vietā darbam pie mikrofoniem paklausīgus diletantus, kas dara un runā tā, kā ministram vajag. Esošos žurnālistus var novākt, sociālajos medijos kompromitējot viņus kā sliktus cilvēkus.