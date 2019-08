Konteinerus atkritumu šķirošanai rīdziniekiem no "Tīrīgas" nāksies nomāt

Rīgas domes vadība līdz šim vairākkārt ir apgalvojusi, ka jaunā atkritumu izvešanas modeļa ieviešana galvaspilsētā došot lielākas iespējas iedzīvotājiem šķirot atkritumus, tādējādi samazinot gan to izvešanas apjomu, gan maksu.

Deputāte Ieva Holma (VL-TB/LNNK) pastāstīja, ka no AS "Tīrīga" informatīvajiem materiāliem uzzinājusi, - ja iedzīvotāji gribēs šķirot atkritumus, viņiem būs jānomā tam speciāli paredzēti konteineri. "Kas tieši mani motivēs šķirot, ja reiz man par to jāmaksā? Sanāk, ka būs lētāk samest visu vienā konteinerā un nemaksāt neko papildus," pauda Holma.