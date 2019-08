Tikmēr Baltijas republikās – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – plaši izplatītās Tautas frontes jau skaļi pieprasīja lielāku autonomiju no Padomju Savienības, kas drīz vien kļuva par prasību pēc pilnīgas neatkarības.

1989.gada 23.augustā divi miljoni cilvēku izveidoja 600 kilometru garu dzīvo ķēdi, kas stiepās no Tallinas līdz Viļņai, pieprasot neatkarību. Baltijas ceļa norises diena nebija nejauša – tieši pirms 50 gadiem šajā dienā tika noslēgts Hitlera un Staļina režīmu slepenais līgums, kas paredzēja Austrumeiropas sadalīšanu starp nacistisko Vāciju un Padomju Savienību. Tam sekojošais Otrais pasaules karš pielika punktu Baltijas brīvībai un neatkarībai.

Lai arī Berlīnes mūris kļuva par spēcīgu Eiropas nošķirtības simbolu pēc 1961.gada augusta, ir vērts atcerēties, kāpēc tas vispār bija vajadzīgs – lai novērstu VDR un līdz ar to arī padomju Eiropas impērijas sabrukumu

Tikmēr Kremlī padomju augstākā vadība vai vismaz tikai Gorbačovs turpināja uzskatīt, ka impērija joprojām ir drošībā un to iespējams reformēt. Baltijas ceļš tika pieļauts, bet Viseiropas pikniks gluži vienkārši tika ignorēts. Tomēr šo pasākumu potenciāls kļuva nenoliedzams.

Cilvēki tūkstošiem sāka bēgt no VDR. Drīz vien Ungārijas valdībai nebija citas izvēles, kā vien atvērt robežu. Austrumvācieši plūda arī uz Čehiju, meklējot iespējas nokļūt Rietumos. 1989.gada 9.novembrī robežas atvēra arī VDR līderi un Berlīnes mūris sagruva.

Atklāts karš varēja būt viena no iespējām. Galu galā visas lielās impērijas parasti ir aizgājušas ar blīkšķi. Pavēles rīkoties Eiropā sarkanā armija tomēr nesaņēma, daļēji tāpēc, ka padomju līderi uzskatīja, ka sistēma izdzīvos.

Karls Bilts bija Zviedrijas premjerministrs no 1991. līdz 1994. gadam – viņa valdība īstenoja sarunas par Zviedrijas iestāšanos Eiropas Savienībā. No 2006. līdz 2014. gadam Bilts bija Zviedrijas ārlietu ministrs. Šobrīd viņš ir domnīcas “European Council on Foreign Relations“ līdzpriekšsēdētājs.