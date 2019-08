Pavārmākslas dinozauru cīņas izstādē “Riga Food 2019”

Labāko šajā sacensībā noteiks profesionāla un starptautiska žūrija: Jo Nelissens (Jo Nelissen) no Beļģijas, Fransiāne Tartari (Franciane Tartari) no Anglijas, Aleksandrs Prokopovičs (Aleksander Prokopovich) no Krievijas, Dmitrijs Demjanovs, Emannuels Ville (Emannuelle Wille), Vladislavs Djacuks un Pāvels Gurjanovs no Igaunijas, Jerts Klecke (Gert Kletzke) no Zviedrijas un Jērns Lī (Jorn Lie) no Norvēģijas. Žūrijas locekļi vērtēs ēdiena noformējumu, kompozicionālo krāsu un formu vienotību, garšas un produktu saderību, smaržas, garšas un konsistences atbilstību, tehnisko meistarību un darba organizēšanu, kā arī jaunradi.