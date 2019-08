TVNET tests: Toyota Supra GR

Ceturtās paaudzes Toyota Supra jeb A80 (1993 - 2002) lielā mērā bija iecerēta kā pirmais reālais "Porsche - beater" no Japānas. Vienīgais parametrs, kurā japāņiem tiešām izdevās pārspēt vāciešus, bija... bremzēšanas ceļš. 1997. gadā uzstādītais rekords ielas automašīnai, 45 metri no 113 km/h līdz nullei, tika pārspēts tikai 2004. gadā, turklāt tam bija nepieciešams desmitcilindru superauto Porsche Carrera GT. Tā kā Supra tobrīd jau bija noņemta no ražošanas, var teikt, ka videospēļu un posteru leģenda "aizgāja neuzvarēta". Nesalīdzināmi apjomīgāka par bremzēšanas testu ir Toyota Supra A80 biogrāfija kā ārkārtīgi pateicīgam tūninga objektam, jo 2,2 litru secīgo divu turbīnu motors 2JTZ-GTE lieliski padevās jaudas palielināšanai, un pārējā konstrukcija ar lielākām vai mazākām modifikācijām tai spēja turēt līdzi. Septiņpadsmit gadus kopš beigām A80 nebūtu vietas CO2, WLTP un dažādu motorfobiju apsēstajā sabiedrībā, tāpēc "Supra revival" tika meklēta un atrasta radikāli cita pieeja un tehniski augstvērtīgs sadarbības partneris - BMW, kā arī piemērota ražotne Austrijā, Grācā. Lai nodemonstrētu, kas no šīs idejas iznācis, Toyota Baltic sarīkoja Supra GR testu Pērnavas ātrumaplī.

Kas tas ir?

Baumas par Supras atgriešanos klīda jau kādus desmit gadus, ģenerējot dažādas (un visas kā vienu kļūdainas) teorijas par piektās paaudzes modeļa tehnisko bāzi. Pirms gadiem diviem Toyota šefs Akijo Toijoda, tas pats, kurš pārbiedēja senilo direktoru padomi ar lozungu "no more boring cars", paziņoja, ka jaunās Supras dzimšanas katalizators un mezglapunkts ir rindas sešu cilindru motors, kas līdz ar visu pārējo tiks aizgūts no "uzticama partnera". Nav izslēgts, ka Toijoda-sans vēlējās apdrošināties pret iespējamu finansiālu neveiksmi, tāpēc Toyota Supra GR faktiski ir jaunais BMW Z4 rodsters (G29). Abām automašīnām ir identiska riteņu bāze un "špūres", tas pats 3 litru twin-turbo benzīna motors un astoņātrumu "automāts", tikai Supra A90 ir garāka, zemāka un maķenīt vieglāka, acīmredzot tāpēc, ka nav vis rodsters, bet gan coupe. Un pie tam kāda... Biju redzējis jauno Supru izstādē un gana izsēdējies tās BMW salonā. Taču ārā, uz saulē virmojoša asfaltēta boksu celiņa tā izskatās pavisam citādi. Samiedzot acis, priekšējos lukturos var sazīmēt A80 līnijas, platie sāni veļ tādus kā itāļu superauto viļņus, kas noslēdzas ar angļu mazsēriju sporta auto cienīgām detaļām (tiesa, viltotām) un pakaļējo stiklu, ko es vienu pašu piekārtu pie sienas viesistabā. Vizuāli Toyota Supra GR ir varens auto, - un tas ir pirmais Gazoo Racing motorsporta divīzijas ielas modelis. Igauņu īsfilmā, kur automašīnu izmēģina rallija zvaigzne Ots Tanāks, viņš beigās saka, ka "nav daudz par ko sūdzēties". Tanāka valodā tas laikam nozīmē kaut ko patiešām labu.

Toyota Supra GR FOTO: Publicitātes foto

Kā tas brauc?

BMW Z4 ir ātrs brīvā laika automobilis, taču nav nekāds dižais sportists. Supras galvenais inženieris Tecuja Tada (Tetsuya Tada) apgalvo, ka par spīti identiskām piekarēm un spēka pārvadiem, Supra stūres iekārta, elektroniski vadāmais aizmugurējais diferenciālis un atsperojums ir pašas Toyota darbs, tāpēc Supra GR drīzāk esot tuvāka Porsche 718 Cayman, nekā Z4. Var jau būt. Testa instruktors, sacīkšu braucējs Benediktas Vanagas, lieku reizi apstiprinot, ka ir pilnīgs "širmoviks" un noteikumu ignorētājs, jau pirms pirmā iebrauciena iesaka atslēgt stabilizācijas sistēmu ar piebildi "ja nu jutīsies nekomfortabli, varēsi ieslēgt atpakaļ". Rullējot pa bezgalīgo Audru ring boksu izeju, es patiešām jūtos nekomfortabli. Vai nu klavierspēles un rallijreidu virtuozs zina par Supru kaut ko tādu, ko mēs vēl nezinām, vai arī... Un mēs braucam. 340 zirgspēki izšauj ar paredzami strauju paātrinājumu, taču blīvās skaņas izolācijas un attālināto fizisko izjūtu dēļ prasti nokavēju bremzēšanas punktu. Enos Motorsport līkumā ielidojam par ātru, lai ieņemtu pareizi trajektoriju, un es jau mēģinu izgudrot ticamu atrunu Benediktam. Bet nē, Michelin riepas pat neprasa atkāpšanos līdz virāžas augšmalai, un auto savācas gandrīz vai "pats no sevis". Hmm. Taisnē Supra GR ka nemetas aizēdas līdz 200 km/h, bet uzminēt bremzēšanas punktu arvien īsti neizdodas. Pat pēdējā sporta režīmā kupeja manāmi sasveras līkumos, tāpēc trail-braking tai īsti neder, turklāt pārnesumkārbu šķiet sargājam trīs atsevišķas saudzējošās programmas, kas sekundes tūkstošdaļā likvidē jebkurus šāvienveida pārslēgšanas mēģinājumus. Vai tas driftē? Jā, bet slinki, un kinemātika aprauj nevēlamo kustību saknē. Rādās, ka Toyota Supra GR drīzāk ir sportisks gran turismo automobilis nekā trases rīks, tāpēc salīdzinājums ar Cayman ir mazliet pārsteidzīgs.

Toyota Supra GR FOTO: Publicitātes foto

Kas to pirks?

Vai tiešām BMW iedevis japāņiem nepareizo motoru un pašu lēnāko ātrumkārbu? Nē. Pievērsiet uzmanību neskaitāmajām Supras komforta opcijām, kas pārsvarā ir standartaprīkojums. Salona skaņa izolācija vispār ir meistardarbs, sevišķi aizmugurē, kur 19 collu veltņi faktiski griežas kabīnē. Tā ir neraksturīgi plaša skarbai sporta mašīnai, toties ļoti piemērota divdurvju kupejai, ar ko vienā stiepienā var aizšaut līdz Komo ezeram un atpakaļ. Bagāžniekā pat ir vieta divām nelielām somām, un ezermalā jau boutique ir, cik uziet. Spriežot pēc tā, ka pirmais Supra spiedums jau izpārdots, skaistās dzīves formāts ir pieprasītāks par iesvīduša kombinezona vīrišķīgo romantiku. Trases dienām Supra būtu par smagu un par dārgu - no 64 400 eiro par Sport un 67 450 par Premium ar ādas salonu un JBL skaņu. Audiosistēmu ar diviem sabvūferiem klusinātāja izmērā iesaku, jo motora izplūdes balss nav pārlieku izteiksmīga, - to BMW acīmredzot nepārdod pat labākajiem draugiem. Toyota Supra GR nav gluži tāda, kā gaidījām, toties ir tāda, uz kādu vairs necerējām, vismaz no Toyota puses noteikti.