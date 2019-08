Diskusijas laikā Artūram Bikovam tika uzdots jautājums par viedokli, ka pašreizējie ugunsgrēki Amazonē nav nekas ārkārtējas un krīze savā ziņā varētu būt nedaudz uzpūsta. Bikovs atbildēja, ka viņš noteikti nepiekristu apgalvojumam, ka Amazones meži saražo aptuveni 20% no planētas skābekļa. «Ja nemaldos, tad pētnieki ir teikuši, ka tas nav nevis 20%, bet gan kādi 5%. Tomēr tas tik un tā ir ļoti daudz un es negribētu samazināt problēmas mērogu. Es vienkārši vēlos, lai medijos būtu lielāka precizitāte,» norāda Bikovs. «Tomēr varu arī saprast, kāpēc daži politiķi un slavenības izmanto skaitli – 20%. Tas ļoti iekrīt atmiņā un aicina gan tevi, gan mani, gan arī pārējos pievērst uzmanību tai problēmai,» apgalvo Bikovs.

«Ne obligāti tas ir saistīts ar kaut kādām cilvēku rīcībām. Var gadīties, ka zibens iesper Amazones mežu centrālajos apgabalos, izraisa ugunsgrēku, bet tur ir grūti piekļūt, lai to likvidētu un kontrolētu,»

Savukārt, par cilvēku darbībām runājot, Bikovs norāda, ka viņš varot saprast Brazīlijas prezidenta Bolsonaru loģiku saistībā ar acu pievēršanu lauksaimnieku mēģinājumiem attīrīt no kokiem savu zemi. «Tādā veidā attīstās Brazīlijas ekonomika,» saka Bikovs. Tomēr tajā pašā laikā Brazīlija no šādas «acu pievēršanas» politikas ilgtermiņā zaudētu daudz vairāk. «Turklāt šeit zaudēs ne tikai Brazīlija, bet gan visa Dienvidamerika un pasaule kopumā. Jāatceras arī, ka šāda rīcība mudina citas valstis rīkoties līdzīgi. Daži apgalvotu, ka tas pirmām kārtām bija Donalds Tramps, kurš pameta Parīzes klimata vienošanos un mudināja Bolsonaru rīkoties līdzīgi,» saka žurnālists.

«Ja mēs paskatamies uz statistikas datiem, tad lielāko daļu CO2 emisiju veido enerģētikas ražošana. Šeit nav runa tikai par elektrību, bet arī par transportu, rūpnīcām un citām lietām. Tas viss kopā sastāda 72% no pasaules CO2 emisijām.

Līdz ar to, man šķiet, ka tas ir tas, kam uzmanība būtu jāpievērš visvairāk. 72% ir daudz. Tas ir ļoti daudz,» stingri pauž Bikovs.

Bikovs norāda, ka samita ietvaros bija interesanti pavērot kā uzvedās prezidents Emanuēls Makrons. «Viņš ir ļoti aktīvs ārpolitikā. Pašlaik mēs Eiropā redzam to, ka Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības un gandrīz automātiski zaudē savu statusu, kā eiroatlantiska vara. Es pieļauju, ka pēc bloka pamešanas tā pirmām kārtām veidos ciešākas attiecības ar ASV un būs uzskatāma tikai par atlantisku varu.

Tā vien izskatās, ka arī viņas pozīcijas Eiropā vairs nav tik stipras. Makrons tiešām vēlas un viņam ir liels potenciāls kļūt par Eiropas līderi. Pagaidām ar to viņam iet diezgan labi,» saka Bikovs. «Kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā 2004. gadā, Vācija vienmēr ir bijusi līdere. Par Franciju mēs noteikti runājām, taču ne tik daudz. Pakāpeniski situācija mainās un Francija kļūst par to līderi, kurš man šķiet tā vienmēr gribēja būt,» nobeidz žurnālists.

Runājot par Krievijas iespējamo atgriešanos G7, Bikovs norāda, ka tas notikšot agri vai vēlu, taču vismaz ne tuvākajā nākotnē. «Turklāt viesa statuss Putinam nepatiktu pašam. Putins nav viesis. Viņš ir astotais G samita loceklis un atbalstītu tikai G8 formāta izveidi. Šeit nestrādātu G7+1 versijas. Pretējā gadījumā no tā ciestu gan Putina gods, gan arī Krievijas statuss,» saka Bikovs.

Viņam šajā gadījumā ir priekšroka un iespēja manevrēt un īstenot vairākas politikas vienlaikus. Ne velti Zelenskis bija viens no tiem, kurš ierosināja sarunas ar Putinu,» norāda Bikovvs. Papildus tam, Makronam un Trampam esot intereses, lai Krievija būtu tuvāka Eiropai, nevis Ķīnai. «Esmu pārliecināts par to, ka nedz Makrons, nedz kāds līderis vēlētos, lai Krievija vairāk draudzētos ar Ķīnu. Pēc tikšanās ar Putinu, Makrons krieviski savā facebook uzrakstīja, ka viņš tic Eiropai no Lisabonas līdz Vladivostokai. Tas ir kaut kas tāds par ko man šķiet, ka neviens pēdējo piecu gadu laikā nav runājis,» pauž eksperts.