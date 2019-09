Eksperiments: žurnāliste kļūst par nelegālo taksisti

Izpētītais “de facto” komandu pārsteidza – žurnāliste varēja strādāt par taksisti “Bolt”. Taču likums to neļauj. Žurnālistei nav taksometra vadītāja apliecības. Tādu nemaz nevarētu iegūt, jo autovadītājas stāžs ir mazāks par trīs gadiem. Tāpat “de facto” žurnāliste nav reģistrējusies kā komersants. Arī automašīnai nav izsniegta licences kartīte. Tas nozīmē, ka “Bolt” neveica visu iespējamo, lai pārliecinātos par žurnālistes atbilstību. Tam pietika vien ar elektronisku apstiprinājumu, ka žurnālistei ir visi nepieciešamie dokumenti.

"Mēs noteikti pārbaudām vienu lietu uzreiz - tā ir taksometra vadītāja apliecība,” uzsver “Bolt” vadītājs Latvijā Kārlis Ķezberis. Viņš norāda, ka līdz pārbaudes pabeigšanai autovadītājs uz ceļa netiek. Uz “de facto” jautājumu par to, ka taksists bez licences varējis braukt vēl pagājušajā nedēļā, Ķezberis atbild: "Pagājušajā nedēļā? Nu grūti teikt, grūti teikt, tad ir jāskatās kaut kādus konkrētus gadījumus, kāpēc varbūt nav bijis pārbaudīts.”

Ja patiešām “Bolt” gribētu pārbaudīt, tas būtu vienkārši. Autotransporta direkcijas mājas lapā bez maksas var redzēt, kuras personas ir taksometru vadītāju reģistrā. Taču “de facto” žurnāliste uzņēma pasažieri. Par braucienu tas samaksāja nepilnus četrus eiro. Savukārt žurnāliste nopelnīja trīs eiro un 12 centus. "Ja jūs kā privātpersona to uzņēmāties, jūs esat pārkāpis likumu. Jūs pati jau,” norāda Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns. Viņš turpina: "“Bolt” šobrīd vēl tādas tiešas prasības un atbildības pārbaudīt nav, bet šeit es pieņemu, ka varētu saistīt ar to, ka viņi tomēr jūs ir kā privātpersonu nodarbinājuši, un tad jau par šādu nodarbināšanu, iespējams, var citas institūcijas skatīties, kas par to pienākas, vai tā drīkst.”