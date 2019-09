2009. gadā mēģinot uzlabot attiecības ar Poliju, V. Putins rakstīja: «Bez jebkādām šaubām var ar pilnu pārliecību nosodīt 1939. gada augustā noslēgto Molotova-Ribentropa paktu». 2 2014. gadā kādā sēdē Putins par to pašu notikumu teica: «Bet kas tur slikts?» 3 Uzrunājot medijus pēc tikšanās ar Angelu Merkeli 2015. gadā, Krievijas prezidents teica, ka pakts tika noslēgts, lai vairotu PSRS drošību. 4 Savas valdīšanas sākumā Putins atsaucās uz PSRS Tautas deputātu kongresā 1989. gadā pausto pakta nosodījumu, bet ar laiku mainīja vērtējumu par labu līguma attaisnošanai. Šā gada 20. augustā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, atklājot izstādi «1939. gads. Otrā pasaules kara sākums», teica, ka pakta noslēgšana starp PSRS un Vāciju esot bijusi apstākļu uzspiesta. 5

Te var piekrist teikuma otrajai daļai, par to, ka Krievija jeb precīzāk Putina autoritārais režīms, daudzējādā ziņā ir PSRS varas īstenošanas prakses turpinājums. Un tieši tāpēc Putins & Co nevar atļauties runāt visu patiesību par PSRS, jo tad nāktos apsūdzēt pašiem sevi arī mūsdienās.

Izstādes «1939. gads. Otrā pasaules kara sākums» atklāšanā ar uzrunu uzstājās arī Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta direktors Sergejs Nariškins, kurš vienlaikus ir arī «Krievijas Vēstures biedrības» priekšsēdētājs. Te nav nekādas nejaušības; jau 2009. gada Krievijas Nacionālās drošības stratēģijas sadaļā «Kultūra» tika rakstīts, ka vēstures interpretācija ir valsts drošības jautājums. Nariškins izstādē teica, ka vēsture ir dota, lai cita starpā sniegtu mācības. Bijušais VDK virsnieks teica, ka no 1938. gada Minhenes vienošanās esam mācījušies, ka izdabāšana agresoram neko neatrisina.

Pirms dažiem gadiem Polijā tika sākta dekomunizācijas programma, kuras ietvaros tika demontēti un/vai pārcelti padomju laika pieminekļi. Polijas parlaments pieņēma likumu, kas paredz pārvietot ap 200 padomju pieminekļu. Līdzīgi kā Latvijā, arī Polijā procesu cenšas kavēt nevalstiskās organizācijas, kuras atbalsta Kremlis. Viena no tādām Polijā ir NVO «Kursk», kas aizstāv nepieciešamību saglabāt «pateicības pieminekļus». 7 Krievijas propagandas rupors Sputnik regulāri ziņo par «Kursk» aktivitātēm poliski un angliski.

Piemiņas un slavināšanas vietas darbojas kā vides reklāma – redzat to katru dienu, ja esat uz ielas. Pieminekļi un apbedījumu vietas savieno pagātni ar atbalstu noteiktām vērtībām un politikai mūsdienās. Šādas vietas ir ērti izmantot kā iemeslu ziņu sižeta veidošanai noteiktos datumos (informacionnij povod). Viens tāds spilgts piemērs bija Krievijas vēstnieka Aleksandra Vešņakova ziedu nolikšanas akcija pie kara noziedznieka Vasilija Kononova kapa 2016. gada 1. janvārī. Kononova vadītā partizānu grupa 1944. gadā Mazo Batu ciemā nežēlīgi nogalināja vairākus civiliedzīvotājus, sešus no tiem sadedzinot dzīvus. Viņu starpā bija trīs sievietes, no kurām viena bijusi bērna gaidībās… Vēstnieks nav kāds pašpuika vai nomaldījies indivīds; viņš pārstāv valsti oficiāli, arī tad, kad liek ziedus uz slepkavas kapa. Gan šāda akcija, gan notikumi 9. maijā šķeļ Latvijas iedzīvotājus.