"Ēzelītis" ar svaigi pārbaudītajām riepām ir mana pavadoņa Lašas vieglais auto ar kravas kulbu. Nav īsti piemērots kalnu ceļiem, bet vēlāk, kad tie kļūs grūti izbraucami, pārkāpsim džipā. Asfaltētās brauktuves pagaidām ir pārsteidzoši labā kvalitātē. Mēs esam ceļā uz kalniem Gruzijas reģionā, ko sauc par Adžāriju. Šis reģions ar sarežģītajiem vēstures līkločiem ir īpašs ar to, ka šeit bija pats sākums Gruzijas pareizticībai, bet tagad ir mājvieta Gruzijas musulmaņiem - adžāriem, kuri islāmticībai tika pievērsti triju gadsimtu garumā pēc otomāņu impērijas okupācijas 18. gadsimtā. Arī Laša ir musulmanis. Esam ceļā uz viņa dzimto kalnu ciematu, pēc tam dosimies vēl tālāk līdz pašai Turcijas pierobežai, kur augstu kalnos pie vecvecākiem vasaras brīvlaikus triju mēnešu garumā pavada bērni no Batumi.

Tīrais kalnu ūdens, kas lielos daudzumos avotu veidā laužas ārā no zemes, ir pamats Lašas sāktajam foreļu mazuļu audzēšanas biznesam. Kopā ar radiem zem savas dzimtās lauku mājas viņš ir uzbūvējis betona baseinu kompleksu, kuros audzē foreļu mazuļus, pēc kuriem brauc zivjaudzētāji no visas Gruzijas. Un pannā ceptas foreles ir cienasts gan viesiem, gan pašiem. Jau esmu ievērojis, ka bagātīga galdu klāšana ir obligāta ciemiņu sagaidīšanā. - Paši badā paliksim, bet viesi pabarosim, - nama saimnieki ar lepnumu stāsta par savām kalniešu tradīcijām un viesmīlību. - Tagad gan vairs nav tādi laiki, ka būtu jāpaliek badā, bet paruna ir palikusi.

Lašas onkulis, lai iekārdinātu mani ar pašu gatavoto čaču, izlej glāzītes saturu uz galda un ar šķiltavām aizdedzina. - 70 grādi! - viņš teju plīst no lepnuma. “Problēma” ir tajā, ka es alkoholu nelietoju vispār. Nekad neesmu lietojis un negrasos to tagad sākt darīt. Gruzīniem tas nav saprotams, viņi tik mirkšķina acis un skatās uz mani kā citplanētieti, un saka: - Vienu dezinfekcijai jau var. Vai: - Labākam miegam pirms gulētiešanas. Par maniem “piedzīvojumiem” ar nemitīgajiem čačas piedāvājumiem atsevišķi nākamajā stāstā.

Internetā, atverot Vikipēdijas šķirkli “List of wars involving Georgia”, paveras apstulbinošs skats - teju nebeidzama dažādu karu uzskaite.

Jaunāko laiku vēsturē - pēc Padomju Savienības izjukšanas - Adžārijai izdevās izvairīties no iesaistīšanās 1991.-93. gada Gruzijas pilsoņu karā. Vēl 2004. gadā reģions bija uz kara robežas, kad toreizējais Adžārijas gubernators izdeva rīkojumu neielaist reģionā Gruzijas prezidentu Saakašvili. Pēc divu tiltu uzspridzināšanas un savienojošo dzelzceļa sliežu demontāžas saspīlējums beidzās bez asinsizliešanas, ar Adžārijas gubernatora došanos trimdā uz Krieviju. - Parastā tauta negribēja atdalīties no Gruzijas, - stāsta Lašas onkulis. - To gribēja tikai toreizējā reģiona Krievijas ietekmē esošā valdība. Pēc Padomju Savienības izjukšanas mūsu valsts piedzīvoja lielu nelaimi - toreiz varu pārņēma bandīti. Tagad valsts lēnām attīstās.