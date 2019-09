Režisors Kairišs par atkritumu apsaimniekošanas skandālu: "Mēs tiekam spiesti piedalīties korupcijā"

"ATKRITUMI. Aizdomājos, mums taču tiek uzspiests šis acīmredzami koruptīvais lēmums par jaunu piespiedu atkritumu apsaimniekotāju. Mēs tiekam spiesti piedalīties korupcijā. Bet korupcija smird. Tas taču ir acīmredzami, ka Rīgas domes opozīcija, VARAM un tiesiskās iestādes nespēj to apstādināt. Varbūt tas beidzot jāizdara mums, sabiedrībai. Varbūt neslēdzam līgumu ar “Tīrīgu”, bet godīgi ejam un metam savus atkritumus pie Rīgas Domes.

Ja to darīsim daži, mums būs problēmas ar policiju. Bet, ja to darītu simtiem un tūkstošiem, tad tā pati policija tiktu spiesta saskatīt problēmas tajos, kas šo piespiedu lietu ieviesuši. Es varētu palīdzēt arī savai kaimiņienei – interfrontistei aiznest maisiņu. Beidzot varētu vienoties latvieši un krievi. Mēs nedrīkstam to pieļaut un samierināties. Citādi sanāk, MĒS esam tie ATKRITUMI," raksta režisors.