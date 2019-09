Ķīnas maigās varas rupjā seja

FOTO: Foto: ekrānšāviņš no www.news.eer.ee; ekrānšāviņš no www.dalailama.com; ekrānšāviņš no www.delfi.lv

Slavenākā Ķīnas filosofa vārdā nosauktie institūti pasaulē izpelnījušies asu kritiku to popularizētā ārpolitikas redzējuma dēļ, kas izvairās no cilvēktiesību apspriešanas un Tibetu vai Taivānu uztver kā neatņemamas Ķīnas sastāvdaļas. Tiem pārmesta spiegošana, akadēmiskās brīvības ierobežošana, un daudzviet tie pat slēgti dēļ to ciešās saistības ar Ķīnas valdību. Taču informācijas latviski medijos par to ir tikpat maz kā diskusiju vietējo akadēmiķu vidū.