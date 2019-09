Aldis Zvirbulis. Lieta Nr. 1

- Ai, tur arī bija tāds laiks. Toreiz vēl tāda domāšana bija, ka krimināls – tas ir diezgan labi, tas ir forši, ar to arī dzīvoju. Tāpēc, ka brīvībā arī paziņu loks bija tāds krimināls. Tajā pašā laikā bija radinieki un draugi, kuri bija tālu no krimināla. Nācās viņus slēpt citu no cita. Proti, slēpt to, ar ko es nodarbojos. No ģimenes, no mīļajiem, draugiem slēpt to, ka dzīvoju kriminālu dzīvi. Un tas arī ieviesa zināmu diskomfortu dzīvē.