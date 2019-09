Pasažieris pilotē lidmašīnu pēc tam, kad pilots neierodas darbā

Maikls Bredlijs, kurš pats ir “easyJet” pilots, kopā ar ģimeni gatavojās doties brīvdienu ceļojumā no Lielbritānijas uz Spānijas pilsētu Alikanti. Neilgi pirms plānotās lidmašīnas izlidošanas no Mančestras noskaidrojies, ka darbā nav ieradies viens no lidmašīnas pilotiem.