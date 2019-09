Zelenskis: Cemaha dēļ gūstekņu apmaiņa varēja arī nenotikt

No ieslodzījuma Krievijā atbrīvotais Ukrainas kinorežisors Oļehs Sencovs

Malaizijas pasažieru lidmašīnas „Boeing” MH17 notriekšanā iesaistītā Krievijas kaujinieka, taču vienlaikus arī Ukrainas pilsoņa Vladimira Cemaha dēļ Maskavas un Kijevas organizētā savstarpējā gūstekņu apmaiņa faktiski varēja arī nenotikt, tā pēc 35 Ukrainas pilsoņu – politieslodzīto un karagūstekņu atgriešanās Kijevā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Līdz ar to viņš ir apstiprinājis jau iepriekš izskanējušās ziņas par to, ka Krievijas autoritārais līderis Vladimirs Putins par katru cenu vēlas izvairīties no Cemaha dalības tiesas prāvā Hāgā, kur, iespējams, jau nākamgad tiks oficiāli nosauktas par lidmašīnas notriekšanu atbildīgās personas.