Kop pareizi ādu un investē nākotnē

N. Gavriļčenko piebilst, ka nevajadzētu ticēt dažādiem ādas “brīnumlīdzekļiem,” ko piedāvā internetā, bet gan doties pie kosmetologa, dermatologa vai arī apmeklēt kādu no aptiekām, kur bez maksas noteiktu ādas tipu un saņemtu nepieciešamos ieteikumus.

Viens no monitoringa secinājumiem ir, ka sievietes ir daudz labāk informētas par savas ādas tipu, proti, tikai 15% sieviešu nav noskaidrojušas savas ādas tipu, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 45%. Vienlaikus vīrieši izteikti biežāk snieguši atbildi, ka viņiem nav sūdzību par ādu (44% pret 26%).

Sūdzības par ādu daudz biežāk novērojamas jauniešu vidū. Pētījuma rezultāti atklāj, ka kopumā tikai 14% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 24 gadiem nav sūdzību par ādu, kamēr iedzīvotāju grupās no 45 līdz 54 gadiem un no 55 līdz 63 gadiem attiecīgi 45% un 46% snieguši atbildes, ka viņiem nav ādas sūdzību. Savukārt visbiežākā jauniešu ādas sūdzība ir akne jeb pinnes, 47% sniedzot apstiprinājumu šai ādas problēmai. L. Valeine, komentējot šos rezultātus, norāda, ka jaunībā ādas sūdzības lielā mērā ir saistītas ar hormonālām izmaiņām, kad tauku dziedzeri ir aktīvāki un āda ir vairāk pakļauta iekaisuma procesiem, piemēram, pinnēm. Skaistuma eksperte N. Gavriļčenko norāda uz dzīvesveida negatīvo ietekmi uz ādu īpaši jauniešu vidū. Bieži vien pinnes un citas sejas ādas problēmas skaidrojamas ar gāzētu un cukurotu dzērienu lietošanu, kā arī neveselīgu uzturu.