Šeit tas ir - Porsche Taycan jeb pirmais elektriskais Porsche

Pirmie modeļi jaunajā sērijā ir Taycan Turbo S un Taycan Turbo. Tie ir Porsche E-Performance līderi un vieni no jaudīgākajiem sērijveida modeļiem, ko sporta automobiļu ražotājs pašlaik piedāvā savā izstrādājumu klāstā. Šogad tiks izlaisti arī šo pilnpiedziņas automobiļu mazāk jaudīgi varianti. Savukārt pirmais atvasinājums būs Taycan Cross Turismo, kas tiks pievienots klāstam nākamā gada beigās. Līdz 2022. gadam Porsche būs ieguldījis elektromobilitātē vairāk nekā sešus miljardus eiro.

Taycan flagmaņversija Turbo S ar turbopūtes pastiprināšanu apvienojumā ar braukšanas uzsākšanas vadību var nodrošināt līdz 560 kW (761 ZS) jaudu, bet Taycan Turbo — līdz 500 kW (680 ZS) jaudu. No nulles līdz 100 km/h Taycan Turbo S paātrinās 2,8 sekundēs, savukārt Taycan Turbo šo sprintu paveic 3,2 sekundēs. Turbo S nobraucamais attālums sasniedz 412 kilometrus, un Turbo — 450 kilometrus (abos gadījumos saskaņā ar WLTP datiem). Abu pilnpiedziņas modeļu maksimālais ātrums ir 260 km/h.

Taycan ir pirmais sērijveida automobilis ar 800 voltu sistēmas spriegumu, nevis elektromobiļiem ierastajiem 400 voltiem. Tas ir īpašs ieguvums autobraucējiem, kas devušies ceļā: tikai nedaudz vairāk kā piecās minūtēs akumulatoru var uzlādēt, izmantojot līdzstrāvu no lieljaudas uzlādes tīkla, lai nobrauktu līdz 100 kilometriem (saskaņā ar WLTP datiem). Uzlāde no pieciem līdz 80 procentiem (uzlādes stāvoklis) ilgst 22,5 minūtes, uzlādējot ideālos apstākļos, un maksimālā uzlādes jauda ir 270 kW. Performance Battery Plus kopējā ietilpība ir 93,4 kWh. Taycan vadītāji savus automobiļus var ērti uzlādēt mājās ar maiņstrāvu līdz 11 kW.