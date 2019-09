Rīgas pilī notiks Militārās policijas apdraudējuma pārvarēšanas imitācijas mācības

Jau ziņots, ka no 12.augusta līdz 6.oktobrim Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikls "Namejs 2019", lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Militāro mācību cikla aktīvā fāze norisinās ne tikai Ādažu poligonā un reģionālajos poligonos, bet arī Rīgā un Pierīgā, Lielvārdē, Jēkabpilī, Skrundā, no Viļakas līdz Cēsīm, no Kārsavas līdz Aizkrauklei, no Ventspils līdz Dundagai un Baltijas jūrā. Militāro mācību cikla uzdevumi tiek veikti uz iepriekš saskaņotiem valstij un pašvaldībām, kā arī juridiskām un privātām personām piederošas zemes īpašumiem.