Trīspunktu drošības jostai 60 gadi. Tā glābusi vairāk nekā miljonu cilvēku

Šogad Volvo svin trīspunktu drošības jostas 60. gadadienu kopā ar projektu E.V.A. (Equal Vehicles for All). E.V.A. iniciatīva satiksmes drošības interesēs apkopo centrālā un visiem brīvi pieejamā digitālā bibliotēkā zināšanas, kas iegūtas no Volvo negadījumu izpētes, kas veikta daudzu gadu garumā. Projekts vienlaikus iestājas par visiem cilvēkiem vienādu aizsardzību neatkarīgi no viņu dzimuma, lieluma, formas un svara. Uzdevums, kas jau tiek īstenots, izstrādājot Volvo modeļus. Kā liecina E.V.A., atsaucoties uz Volvo pētījumu datiem un citiem izpētes avotiem, tad sievietes savas anatomiskās uzbūves dēļ satiksmes negadījumā daudz biežāk cieš no traumām, kas saistītas ar galvas-kakla daļu, nekā vīriešu dzimtes autovadītāji. Tāpēc Volvo konstruēja virtuālus sadursmes testu manekenus, kas ļāva izveidot tādas drošības sistēmas, kas vienlīdz labi pasargā gan vīriešus, gan sievietes.