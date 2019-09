Kā medības ļauj saglabāt līdzsvaru dabā

VMD identificē problēmu, kas saistīta ar plēsīgo zvēru uzskaiti reģionos, proti, zemnieki neziņo par saplosītajiem mājdzīvniekiem, aizbildinoties ar to, ka kompensāciju par to nesaņems. Tomēr, lai pēc iespējas precīzāk uzskaitītu dzīvniekus, ir svarīgi, lai Dienests saņemtu informāciju par to klātbūtni noteiktā vietā.