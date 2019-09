Vai tomēr šādu situāciju nepavadītu ievērojami riski? Man uzreiz nāk prātā arguments par to, ka mehanizētie ķermeņi ļautu ievērojami palielināt mūsu dzīves ilgumu, taču tas arī uzreiz palielinātu iedzīvotāju skaitu pasaulē un līdz ar to – cīņu par planētas pieejamajiem resursiem.

Es protams piekrītu, ka šāds pieaugošs nevienlīdzības risks pastāv, tomēr es vēlētos sevi distancēt no šādas primitīvas marksistu spēka un šķiras perspektīvas. Es uzskatu, ka cilvēce pašreizējā attīstības pakāpē no šādas domāšanas ir izaugusi. Es drīzāk atbalstītu radikālā individuālisma perspektīvu, jo, ja mēs sniegtu piekļuvi tehnoloģijām katram cilvēkam, tad katrs no mums varētu izvēlēties savu ķermeni, savu identitāti un spējas. Tā vietā, lai pastāvētu situācija, kad vienai grupai ir vara, bet otrai nav, pastāvēs situācija, kurā miljoniem cilvēku ar dažādām individualitātēm viens otru savstarpēji papildinās. Es paredzu, ka piedzīvosim prātam neaptveramu cilvēku daudzveidību, kuras ietvaros mēs sevi pielāgosim personīgajām vēlmēm. Savukārt, šādā situācijā izzudīs ideja par to, ka cilvēki ar specifiskām funkcijām un spējām valdīs pār pārējiem.