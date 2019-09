Makrons ļauj noprast par pāreju uz stingrāku imigrācijas politiku

"Buržuāzijai nav problēmu ar to [imigrāciju]. Viņi pret to neiestājas. Strādnieku šķira dzīvo ar to. Desmitgadēm ilgi kreisie negribēja risināt šo problēmu, tādēļ strādnieku šķira nosvērās uz galēji labējo pusi," sacīja Makrons.