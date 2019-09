Eksperts atbild: vai būvdarbi ir paveicami bez speciālista palīdzības?

Aptaujas dati liecina - 36% Latvijas iedzīvotāju remontu savās dzīvesvietās ir veikuši šogad vai pērn, bet 16% plāno to darīt nākamgad. Nereti šķiet, ka daudzi remonta darbi ir paveicami bez profesionāļa palīdzības, tomēr tā vis nav.

Celtniecības eksperts Dainis Liepa norāda, ka remontdarbus vajadzētu sākt ar to plānošanu.

Turpina Dainis Liepa, “Laiks, kad uzsākt būvdarbus ir atkarīgs no to specifikas. Piemēram, ja plānoti betonēšanas darbi, tad faktors, kas var ietekmēt procesus, ir sals. Cementēšanai ir jāievēro atbilstoša temperatūra un tā nedrīkst būt zemāka par +5 grādiem. Ja gaisa temperatūra ir zemāka, cementam ir jāpievieno speciāla piedeva, lai masa varētu sacietēt arī zemā temperatūrā. Pretējā gadījumā cements nevis sacietē, bet sasalst.”

Savukārt fasāžu atjaunošanai ieteicamais laiks ir no maija līdz septembrim, jo materiāliem ir jānožūst dabiskā ātrumā, kad gaisa temperatūra ir mērena.

Piemēram, siltumizolācijas plātņu līme, kas ir viens no būtiskākajiem elementiem fasādes veidošanā, var atdalīties no sienas, ja darbi tiek veikti, kad gaisa temperatūra ārā ir tuvu nullei vai zem tās. Rezultātā fasāde var atdalīties no mājas sienas pavisam.