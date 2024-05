Urologs: Nevis opim, bet dēlam un mazdēlam jāsatraucas jau par prostatas vēzi

Visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem un vīriešiem vecumā no 45 līdz 50 gadiem, ja ģimenes anamnēzē prostatas vēzis ir konstatēts asinsradiniekam, reizi divos gados ir pieejama valsts apmaksāta profilaktiskā pārbaude prostatas vēža noteikšanai. Tās ir asins analīzes, kurās nosaka prostatas specifiskā antigēna jeb PSA līmeni, nevis kāda "pazemojoša procedūra", no kā daļa mēdz baidīties. Prostatas vēža pārbaudes organizē ģimenes ārstu prakse. Prostatas vēža skrīninga veikšanai netiek nosūtīta uzaicinājuma vēstule, tāpēc, lai veiktu šo profilaktisko pārbaudi, jāvēršas sava ģimenes ārsta praksē. Ja asins analīžu rezultāti uzrādīs vecumam neatbilstoši paaugstinātu PSA līmeni, ģimenes ārsts noformēs nosūtījumu urologa konsultācijai. Šādu pēcskrīninga konsultāciju varēs saņemt atbilstoši “zaļā koridora” principam jeb ārpus kopējās pieraksta rindas, un pacientam par to nebūs jāmaksā.