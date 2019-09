Kosmosā grasās izvirst milzu vulkāns

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Geophysical Research Letters”, rakstīts, ka vulkāns “Loki Patera” izvirdīs ap septembra vidu. To zinātnieki aplēsuši balstoties uz vulkāna iepriekšējajiem izvirdumiem.

Galileja pavadoņi: secībā no kreisās uz labo Jo, Eiropa, Ganimēds un Kallisto.

“Vulkānu izvirdumus ir tik grūti paredzēt, jo vulkāni ir ļoti sarežģīti, Izvirdumus izraisīt var ļoti dažādas lietas, to skaitā magmas pieplūdums, magmas sastāvs – īpaši, vai tajā ir burbuļi – akmens tips, no kā veidots vulkāns un citi faktori,” stāstīja pētījuma autore Džūlija Retbana.

“Loki ir lielākais un visspēcīgākais vulkāns uz Jo. Tas ir tik spilgts, ka mēs to varam ar teleskopu novērot to no Zemes,” piebilda Retbana.