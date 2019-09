Mežs - mūsu nafta! Kā mežu ietekmēs klimata pārmaiņas

Pašlaik Eiropā koksnes pieaugums pārsniedz ciršanu, arī Latvijā ciršanas apjoms gadā vien nedaudz pārsniedz pusi no tā, kas izaug no jauna. Katru gadu ciršanas apjoms ir nedaudz atšķirīgs – vidēji no 11 līdz 13 miljoniem kubikmetru. “Daļa koku atmirst dabiski – mežā redzam kritušos kokus. Ja kritala lielāka par 50 centimetriem diametrā, mēs to atstājam dabiskajā vidē. Sabiedrības viedoklis par to dalās - vieni saka “nesaimnieciskums”, savukārt tie, kas vairāk iedziļinājušies dabas procesos, uzskata, ka kritušie koki ir svarīgi bioloģiskās daudzveidības veidošanai – piemēram, tajos dzīvo specifiskas kukaiņu sugas, ” paskaidro Kotovičs.