Sešas uztura normas, banānu čipsi un iespēja izvēlēties veģetāru ēdienu. Vanna zivju atsaldēšanai, dārzeņu cehs un maiņa virtuvē, kas sākas plkst. 4 no rīta. Īstenojot projektu “Neredzamais cietumā”, portāls TVNET stāsta ne tikai par ieslodzītajiem, viņu dzīvi un resocializāciju, bet arī par to, kas atrodas cietuma žoga tajā pusē. Šoreiz – par to, kā izskatās virtuve Daugavpils Daugavgrīvas cietumā, kur sodu izcieš uz mūžu notiesātie.