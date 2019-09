Mediji: Pelosi gatavojas sākt impīčmenta izmeklēšanu pret Trampu

Atsaucoties uz Pelosi tuviem avotiem, ASV mediji, tostarp laikraksti "The Washington Post" un "The New York Times" vēsta, ka Pelosi paziņos par oficiālas impīčmenta izmeklēšanas uzsākšanu. Šāda izmeklēšana ir pirmais solis procedūrā, kas var novest pie Trampa impīčmenta.