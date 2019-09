Ugunsgrēkā Jūrmalā cietis viens cilvēks

Vakar ap plkst.15.30 dienests saņēma izsaukumu uz Jūrmalu, kur no kādas dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka no ēkas pirmā stāva nāk melni dūmi un vienā no dzīvokļiem deg sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā.