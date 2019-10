Aizbraukt uz grandiozo, bet sterilo un šķietami tukšo Turkmenistānas galvaspilsētu, palikt motelītī "lauku vecmāmuļas stilā" un kafejnīcā satikt vīru ar atraisījušos mēli, kurš jaunībā esot bijis Laimas Vaikules basģitārists Jūrmalā. Jau viens šāds brauciens ir piedzīvojums, ko atcerēties visu atlikušo mūžu, taču Mārim Upeniekam, ceturtdaļslodzes ceļotājam no bloga "Kā tur ir" redakcijas, aiz muguras ir jau kāds ducis tikpat aizraujošu ceļojumu.

- Tu esi pabijis vairākos galamērķos, par ko vairums ceļotgribētāju pat neiedomātos: mazzināmajā Dienvidaustrumāzijas valstiņā Austrumtimorā, Pamira lielceļā caur Tadžikistānu, Kirgizstānu un pat Afganistānas pierobežu, Japānas graustu salā Gunkanjimā, daudzviet Āfrikā un Tuvajos Austrumos. Kā izvēlies savus galamērķus? Un vai, dodoties ceļā, tev ir kādas gaidas par to, ko tur piedzīvosi?

Laika gaitā pamatojums, ar ko sev "iepārdodu" vajadzību doties uz to vai citu vietu, protams, ir tendēts mainīties. Sākumā tā vienkārši bija tīra, neatšķaidīta interese par to, kā cilvēki dzīvo tuvākās un pēc tam arī nedaudz tālākās zemēs, bet brīdī, kad pirmā ziņkāre un apetīte bija remdēta, sapratu, ka gribu, lai apmeklētās vietas man kaut ko iemāca, dod jaunu perspektīvu uz pasauli.

Lai papētītu tūrisma industrijas radītos stereotipus, interesanti paskatīties Maldivu salu sētas pusi, ar izgāztuvēm pludmalē un vienu no valsts cietumiem turpat. Tāpat arī nesenākais brauciens uz Turkmenistānu – lai saprastu, cik ļoti vienu no pasaules autoritārākajiem režīmiem, tur esot, varu sajust uz savas ādas. Atziņa? Sajust var.

- Tikko esi atgriezies no Turkmenistānas, kas lielā mērā ir izolējusies no apkārtējās pasaules. Man bija ļoti interesanti tavā Instagram kontā sekot līdzi Ašhabadas grandiozumam un kontrastam ar viesnīcu, kuras "atvērtajā" virtuvē tantiņa šmorē pusdienas un iedod dzērienus tiem viesiem, kas jau kunga prātā. Kādi bija tavi spilgtākie iespaidi par Turkmenistānu?

FOTO: No privātā arhīva

Tā nu ierados valsts rietumos esošajā Turkmenbaši pilsētā ar neticami faktūrīgu azerbaidžāņu kravas prāmi no Baku. Prāmja gaidīšana bija piedzīvojums pats par sevi – konkrēts atiešanas laiks nav zināms, katru dienu jāzvana uz mistisku tālruņa numuru un jāprecizē, vai šovakar ir cerības uz atiešanu. Šādi Baku nogaidīju četras dienas, līdz sapratu, ka pietiek – došos uz ostu no pilsētas 70 kilometru attālumā pats un mēģināšu tikt skaidrībā. Pēc visādiem piedzīvojumiem ar biļešu iegūšanu nakts vidū tiešām izcīnīju tikšanu uz tumšā, šķietami pilnīgi tukšā prāmja un... neticamā kārtā četros no rīta tas bez jebkāda brīdinājuma arī sāka ceļu pāri Kaspijai.