Kustībā "Dzīvesspriedums" par finansējuma palielināšanu veselības nozarei parakstījušies 3000 cilvēku

Kustības vadītāja, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane norādīja, ka vēstulē aicināts veselībai atvēlēt finansējumu vismaz 5% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), kā to iepriekš Latviju aicinājusi darīt Pasaules Veselības Organizācija. Pašlaik Latvijā finansējums veselībai nesasniedz 4% no IKP, kamēr vidēji ES tas ir 7%, piebilda Helmane.