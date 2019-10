Valsts kontrole nevar iegūt pilnīgu informāciju par Simtgades svinībām izlietoto finansējumu

Revīzijās konstatētas vairākas būtiskas neatbilstības. Kultūras ministrija, kas 2018.gadā ir realizējusi būtiskāko daļu jeb 79% no valsts budžeta finansētā Simtgades aktivitāšu skaita - kopumā vismaz 320 aktivitātes, nevar norādīt, kuras no aktivitātēm ir nodrošinājušas viena no svinību mērķiem sasniegšanu - radīt paliekošas 21.gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus, ne arī to, kuras no aktivitātēm bija paredzētas Nacionālajā pasākumu plānā un kuras ir papildus realizētās aktivitātes.