Par tūristu mītni turpmāk tiks uzskatīts arī dzīvoklis, kurā izmitina tūristus

"Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem bieži vien nav vienotas izpratnes par to, kas ir uzskatāms par apgrozījumu komplekso tūrisma pakalpojumu jomā, kā arī pastāv atšķirīgas pieejas, kā tiek uzskaitīti saimnieciskās darbības ieņēmumi no komplekso tūrisma pakalpojumu pārdošanas," atzina EM.

Tādēļ, lai izvairītos no situācijām, kad tūrisma komersanta iespējamās krīzes gadījumā ir nepietiekams nodrošinājuma apmērs, likumprojektā tiek precizēts skaidrojums par apgrozījuma kompleksu, no kura tiek aprēķināts nodrošinājuma apmērs. Tas paredz, ka nodrošinājuma apmēru aprēķina no kopējā naudas apjoma, kas noteiktā periodā tiek saņemts no ceļotājiem par kompleksu tūrisma pakalpojumu vai pakalpojumu, kas ietilpst saistītā tūrisma pakalpojumā.