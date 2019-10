Par karavīru formastērpu prettiesisku valkāšanu paredzēts naudassods

Aizsardzības ministrijas (AM) pirms apmēram trīs gadiem sagatavotie grozījumi nosaka, ka par karavīra formastērpa vai tā sastāvdaļu prettiesisku apriti varēs piespriest naudas sodu fiziskajām personām līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - līdz 20 000 eiro.

Arī par atšķirības zīmju prettiesisku apriti pēc AM rosinājuma piemēros naudas sodu fiziskajām personām līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - līdz 20 000 eiro. Tāpat par atšķirības zīmju prettiesisku valkāšanu piemēros sodu līdz 2000 eiro.

Pašlaik Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz atbildību tikai par karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu izgatavošanas prettiesisku pasūtīšanu. Par to var piespriest naudas sodu līdz 210 eiro, taču, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā, tad pārkāpējam var noteikt 350 eiro sodu.

Izvērtējot kodeksā ietvertā administratīvā pārkāpuma sastāvu un sankciju, konstatēts, ka ar to nepietiek, lai atturētu personas no karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju nelikumīgas izmantošanas, tāpēc administratīvā pārkāpuma sastāvs paplašināts un palielinātas sankcijas līdz maksimāli iespējamam apmēram, jau, sagatavojot grozījumus, norādīja AM.